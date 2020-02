Bernabeu zittito da Santi Mina a quattro minuti dal termine. Eppure i padroni di casa erano riusciti a rimontare l'iniziale vantaggio di Smolov con Kroos e Sergio Ramos.

di Paolo Gaetano Franzino - 16/02/2020 23:03 | aggiornato 16/02/2020 23:07

Clamoroso al Bernabeu, dove il Real Madrid viene bloccato sul 2-2 dal Celta Vigo. Nel posticipo della 24° giornata di Liga, gli uomini di Zidane subiscono il definitivo pareggio a quattro minuti dal termine, con Santi Mina che beffa Courtois e annulla la rimonta che Kroos e Sergio Ramos avevano compiuto dopo l'iniziale vantaggio di Smolov.

Il Real Madrid conquista il quindicesimo risultato utile consecutivo, ma la statistica stona con i due punti persi nella corsa al titolo. Il Barcellona, infatti, a due settimane dallo scontro diretto al Bernabeu, è adesso distante solamente una lunghezza. Sabato prossimo i Blancos faranno visita al Levante, mentre il Barça incontrerà l'Eibar.

Discorsi di classifica differenti per il Celta Vigo, diciassettesimo e dunque invischiato nella lotta per non retrocedere. Nella prossima giornata di Liga i galiziani affronteranno il Leganes penultimo in un vero e proprio scontro salvezza.

Terzo gol in Liga per Santi Mina

Liga, Real Madrid-Celta Vigo 2-2: il racconto del match

Zidane conferma Bale a destra e rispolvera Hazard a sinistra, completando il tridente offensivo con l'intoccabile Benzema. Nel 4-3-3 del tecnico del Real Madrid trovano spazio anche Valverde e Marcelo, preferiti a Modric e Mendy. Sull'altra panchina Oscar Garcia cambia tre uomini rispetto alla formazione che ha battuto il Siviglia: fuori lo squalificato Hugo Mallo, Beltran e Mendez, dentro Aidoo, l'ex Cagliari Bradaric e Kevin Vazquez.

Pronti, via e arriva il primo gol in Liga di Fedor Smolov, che al 7' approfitta dell'assist di Iago Aspas per spuntare tra Varane e Carvajal e bucare Courtois per il vantaggio del Celta Vigo.

Esultanza Celta Vigo dopo il gol di Smolov

Il Real risponde con la conclusione imprecisa di Casemiro, ma a parte la supremazia territoriale dei Blancos grosse occasioni non arrivano. Fino al 40', quando sul cross di Hazard, Bale manda alto da ottima posizione. Lo stesso fa Marcelo due minuti più tardi, mancando lo specchio dal limite dell'area, mentre nell'altra porta Courtois compie un miracolo sul colpo di testa di Aidoo, deviandolo in corner con un intervento prodigioso.

Secondo tempo

Azione tutta di prima del Real Madrid, che al 49' trova la rete con Sergio Ramos sul cross di Bale. Peccato per Zidane che il centrale si trovi oltre l'ultimo difensore del Celta Vigo, come giustamente segnalato all'arbitro dalla sala VAR.

Al 52' il pareggio arriva veramente, con Toni Kroos che da dentro l'area di rigore spiazza Ruben Blanco al termine di un'azione costruita dal filtrante di Benzema e portata avanti dal traversone di Marcelo. Pareggio dei padroni di casa al primo tiro in porta e settimo gol in stagione per il centrocampista tedesco, contando anche i due centri con la maglia della nazionale.

Festa Kroos dopo l'1-1

Episodio curioso all'ora di gioco, quando Aidoo travolge involontariamente Zidane a bordocampo. È però un altro contatto a punire il Celta Vigo, quello causato da Ruben Blanco, che in uscita bassa commette fallo su Hazard in area. Dal dischetto Sergio Ramos è una sentenza: diciassettesimo gol su calcio di rigore e 2-1 Real.

Un gol annullato per fuorigioco e poi la rete del 2-1: Sergio Ramos sempre decisivo anche nell'area avversaria

Le Merengues gestiscono il vantaggio ma all'86' accade l'incredibile: filtrante di Denis Suarez, difesa del Madrid nuovamente colta di sorpresa e gol di Santi Mina, che a tre minuti dal suo ingresso in campo trafigge Courtois in diagonale ammutolendo il Bernabeu.