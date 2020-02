Sapevo che Lazzari e Correa a gara in corso sarebbero stati ottimi cambi, sono entrati benissimo ma abbiamo fatto comunque un'ottima partita contro una squadra forte. Abbiamo meritato di vincere e nel primo tempo eravamo così convinti che abbiamo preso ripartenze evitabili. Nell'intervallo ho detto che bastava un episodio per ribaltarla. Pressione? Ora le partite cominciano a pesare, avevo visto i giocatori tesi nella rifinitura e gli ho detto di stare sereni. Ora siamo lì e vogliamo rimanerci, sappiamo che questo campionato crea sempre grandi insidie. Milinkovic-Savic ha grandi aspettative, è volenteroso e lavora per la squadra sacrificandosi. I miei giocatori mi vogliono bene? Probabilmente sì, sono 4 anni che lavoriamo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK