L'Inter trova la seconda sconfitta nel giro di pochi giorni: dopo l'1-0 di Coppa Italia subito dal Napoli arriva anche il pesante 2-1 contro la Lazio che grazie ai gol di Immobile e Milinkovic-Savic ribalta il risultato e vola a -1 dalla Juventus.

Dopo il fischio finale sono arrivate le dichiarazioni di Antonio Conte a Sky Sport, dove il tecnico dell'Inter ha fatto un bilancio sulla partita giocata e persa allo Stadio Olimpico che ha permesso alla Juve di tornare da sola in testa alla classifica.

Penso che la prestazione ci sia stata, non mi è piaciuto il risultato e il modo in cui abbiamo concesso due gol perché non siamo stati impeccabili: in queste partite il margine di errore è minimo. Fa parte del processo di crescita con molti ragazzi che devono migliorare per essere più sereni, veniamo anche da prestazioni in cui siamo stati rimontati. Nel secondo tempo sembravamo impauriti e dobbiamo migliorare in questo, ringrazio i giocatori perché stiamo cercando di dare fastidio alla testa della classifica ed essere arrivati a questo scontro ci renda orgogliosi. Ma c'è tanta strada da fare se vogliamo dar fastidio. La partita oggi è stata equilibrata, entrambe le squadre hanno un'idea tattica precisa e hanno giocato per vincere: si è decisa per gol evitabili. A volte siamo troppo frenetici, ci vuole freddezza forti del lavoro che facciamo in settimana ma i calciatori ci devono mettere del loro per migliorare, anche a livello di personalità. Nella ripresa eravamo impauriti e non so perché, sono step che dobbiamo fare perché abbiamo una rosa giovane. Eriksen? Non possiamo pensare che un giocatore cambi le sorti di una squadra, noi siamo arrivati fin qui senza di lui.