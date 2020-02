Il tecnico bianconero parla dopo la vittoria contro le Rondinelle: "Oggi abbiamo fatto ciò che dovevamo. Chiellini? Non è ancora prontissimo, ma quasi".

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 18:21 | aggiornato 16/02/2020 18:28

La Juventus torna alla vittoria dopo la caduta di Verona e il pareggio in campionato contro il Milan. I campioni d'Italia hanno vinto 2-0 contro il Brescia in una partita non molto faticosa perché le Rondinelle sono rimaste in 10 dopo mezz'ora di partita.

Nel dopo partita sono arrivate le parole di Maurizio Sarri, che commentando la prestazione della Juventus ha detto la sua sulle condizioni dei suoi giocatori parlando anche del ritorno in campo di Giorgio Chiellini.

Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, dopo un buoni inizio ci siamo fermati e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio colpendo anche 3 pali. I nostri giocatori offensivi sono molto forti ma atipici: Ronaldo svaria, Dybala si abbassa molto. Cristiano doveva riposare, non può giocare 75 partite a stagione. Non ho preferenze sul modulo, Ramsei si sente più adatto a giocare da mezzala e ha superato le difficoltà che i giocatori della Premier hanno venendo in Italia. Chiellini? Non è ancora prontissimo ma quasi, era importante farlo giocare. Pjanic ha subito un problema all'adduttore ma valuteremo domani, è un infortunio che a volte dà falsi segnali.

In conferenza è arrivata una battuta sullo scontro diretto fra le rivali Lazio e Inter di stasera: