L'assenza di Cristiano Ronaldo nella partita contro il Brescia ha visto emergere Paulo Dybala come leader tecnico della Juventus. L'argentino è stato il migliore in campo e ha segnato la rete del vantaggio dopo mezz'ora dell'incontro terminato poi 2-0 per i bianconeri.

Dopo il gol del vantaggio, l'argentino si è rivolto ai suoi sostenitori per i troppi mugugni rivolti ai compagni in partita.

