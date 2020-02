Ennesimo, bruttissimo episodio legato al razzismo nel calcio europeo. Anche se questa volta, i tifosi della squadra di terza categoria tedesca del Preussen Munster hanno dimostrato che si può reagire all'ignoranza.

Durante la partita contro i Wurzburger Kickers, il giocatore ghanese avversario Leroy Kwadwo è stato oggetto di insulti razzisti negli ultimi minuti della partita quando si accingeva a battere una rimessa laterale come riportato dal giornalista Muhammad Lila.

I compagni di tifo del colpevole lo hanno immediatamente segnalato alla sicurezza che lo ha portato fuori dopo averlo identificato. Il tutto mentre il resto dello stadio assisteva a questa scena urlando un emblematico "Fuori i nazisti!" nei confronti dell'uomo che ha insultato il povero calciatore dei Kickers. Un segnale incoraggiante che dovrebbe servire da insegnamento a tutte le tifoserie del mondo quando si tratta di episodi razzisti.

