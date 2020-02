Il tedesco sottolinea come al Borussia Dortmund sia tornato a sentirsi importante, dopo l'esperienza con Maurizio Sarri.

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 12:01 | aggiornato 16/02/2020 12:06

Emre Can punge la Juventus dalla Germania. Dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato poco e niente sotto la guida di Maurizio Sarri, l'ex centrocampista bianconero è già diventato un leader al Borussia Dortmund:

È bello - ha spiegato a Sport1 - avere finalmente la sensazione di essere di nuovo importante. È una sensazione che negli ultimi mesi non ho avuto. Spero che continui così.

Juventus, Emre Can punge dalla Germania

Ci ha messo meno di due settimane Emre Can per integrarsi e diventare un punto di riferimento del Borussia Dortmund, reduce della vittoria per 4-0 sulll'Eintracht Francoforte e sempre più in corsa per la vittoria della Bundesliga:

Possiamo ottenere grandi risultati. Siamo rimasti solidi in difesa e abbiamo giocato bene in attacco, dobbiamo continuare così.

Adesso il focus dell'ex Juventus si sposta sulla Champions League, visto che martedì ci sarà l'andata degli ottavi di finale contro il Psg: