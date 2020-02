Secondo Tuttosport il club rossonero starebbe correndo ai ripari per trovare un nuovo portiere.

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 11:17 | aggiornato 16/02/2020 11:22

Le parole di Mino Raiola su Gianluigi Donnarumma hanno di nuovo riacceso l'allarme in casa Milan in vista della prossima sessione di calciomercato, che potrebbe diventare l'ultima utile per cedere il portiere senza rischiare di perderlo a parametro zero.

Il rinnovo di Gigio? Niente è impossibile ma non ne abbiamo mai parlato, io aspetto ancora le scuse dei tifosi del Milan, di tutti quelli che durante l’ultima trattativa per il rinnovo mi dicevano che io ero una mer*a.

Calciomercato Milan, Sirigu per Donnarumma?

Il Milan potrebbe presto ritrovarsi di fronte a una nuova grana con il suo portiere (in scadenza a giugno 2021), ecco perché - secondo quanto riportato da Tuttosport - si starebbe muovendo già da adesso per trovare un sostituto all'altezza.

Come riportato dal quotidiano piemontese, il club rossonero in realtà avrebbe già individuato il potenziale erede di Gianluigi Donnarumma nel caso in cui dovesse partire. Si tratta di Salvatore Sirigu, esperto estremo difensore del Torino, attualmente considerato come principale rinforzo per la porta in vista della prossima sessione di calciomercato. Il 33enne di Nuoro potrebbe provare così una nuova esperienza, dopo essere rientrato in Serie A a seguito della lunga militanza in Ligue 1 con la maglia del Psg.