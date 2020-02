I bianconeri stanno cercando di individuare il prossimo crack mondiale, un campione con cui identificarsi nei prossimi anni, e potrebbero averlo individuato nel nuovo gioiello del Santos. La base d'asta? 50 milioni.

di Simone Cola - 16/02/2020 12:30 | aggiornato 16/02/2020 12:36

Si dice che quello che pare essere il suo giocatore di riferimento, Roberto Firmino, fu scoperto su Football Manager da un dirigente dell'Hoffenheim appassionato di videogiochi. Sembra non sia vero, ma quel che è certo è che il club tedesco si aggiudicò quella che oggi è una delle stelle del Liverpool per appena 4 milioni. Si dice anche, o meglio pare si possa leggere su alcuni dossier arrivati nella sede della Juventus nelle scorse settimane, che il suo talento possa portarlo a rivaleggiare con i migliori giovani campioni in circolazione, da Joao Felix a Mbappé, e trasformarlo nel prossimo crack di calciomercato.

Parliamo di Kaio Jorge, gioiello del Santos che ha appena compiuto 18 anni e che l'anno scorso, con 5 gol e una serie di grandi giocate, trascinò il Brasile Under 17 alla vittoria dei Mondiali di categoria. Si tratta dell'unica vetrina in cui il mondo ha potuto ammirare il suo talento, dato che a livello di club il ragazzo si è da pochissimo affacciato in prima squadra: l'esordio a settembre 2018, poco meno di 10 minuti contro l'Atletico Paranaense, quindi 3 presenze per un totale di poco più di 20 minuti nel 2019. 4 presenze, mezz'ora in campo nel calcio dei grandi, nessun gol. Eppure una valutazione che già si attesta sui 50 milioni di euro.

Sono le stranezze di un calciomercato dove la corsa al prossimo fenomeno è talmente serrata da non concedere sconti e da portare a valutazioni forse gonfiate, sicuramente di difficile lettura. Kaio Jorge vale oggi 50 milioni? Oggi sicuramente no, ma con la stagione 2020 alle porte e che lo vedrà finalmente recitare un ruolo da protagonista nel Santos è facile intuire come tutto possa cambiare in fretta. E come muoversi adesso potrebbe aiutare la Juventus a bruciare sul tempo una concorrenza che a livello economico e di appeal potrebbe rivelarsi spietata e portare il possibile nuovo talento del calcio mondiale su altri lidi.

Kaio Jorge nel 2019 ha trascinato il Brasile alla vittoria del Mondiale Under 17, realizzando 5 gol nel corso della competizione tra cui una nella finale vinta 2-1 sul Messico.

Juventus forte su Kaio Jorge: Paratici pronto a stringere, la concorrenza non manca

Negli ultimi anni, infatti, la caccia al campione del futuro si è fatta spietata e vede tutte le grandi big d'Europa sul terreno di caccia: il Real Madrid ha pescato in Brasile prima Vinicius jr. e poi Rodrygo, il PSG ha trovato nel giovanissimo Mbappé un talento in grado di oscurare stelle come Cavani e Neymar, l'Inter ha gettato le basi del futuro con Lautaro Martinez mentre l'Atletico Madrid ha investito la bellezza di 126 milioni di euro per aggiudicarsi Joao Felix. Come queste squadre, anche il Barcellona e la Juventus sono alla caccia di un baby fenomeno, forse anche di più considerando l'età ormai avanza di Messi e Cristiano Ronaldo.

Ed è proprio sul tentare di capire chi prenderà il posto della Pulce e di CR7 che si gioca quella che è una vera e propria caccia all'oro. Costosa e spietata, senza regole e in cui ovviamente una base d'asta di 50 milioni di euro, pur parlando di un ragazzo che ancora ha tutto da dimostrare nel calcio che conta, potrebbe avere un senso. Anche perché nel caso di Kaio Jorge parliamo di un talento dalle caratteristiche marcatamente "europee": tecnicamente eccellente, il gioiello del Santos è a metà tra un finalizzatore e un rifinitore, è bravo a muoversi in area e al di fuori di essa, può colpire grazie a un tiro secco e preciso ma anche mettersi al servizio dei compagni.

È il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, a riportare l'interesse concreto di una Juventus presa tra un presente simboleggiato da Cristiano Ronaldo, campione assoluto che a 35 anni sente di avere ancora molto da dare e molto da vincere, e un futuro in cui giocoforza in cui il portoghese dovrà necessariamente farsi da parte. È fondamentale, tanto per una questione tecnica quanto di marketing, individuare un nuovo campione e farlo in fretta, bruciare sul tempo le big d'Europa e portare a Torino un talento capace di non far rimpiangere CR7 e di durare, potenzialmente, molto di più.

Certo l'impresa non è affatto facile e l'esito tutt'altro che scontato, ma per il momento la Juventus continua a seguire con attenzione Kaio Jorge, in attesa di capire se i report dal Brasile sono veritieri e del momento giusto per scendere ufficialmente in campo. Al Santos, intanto, già si fregano le mani: il 2020 nelle intenzioni del club brasiliano sarà l'anno dell'esplosione del baby fenomeno, e chi oggi non ha intenzione di investire 50 milioni di euro - a tanto ammonta la clausola di rescissione - tra non molto potrebbe pentirsene.