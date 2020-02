Il Napoli doveva rialzare la testa in campionato e lo ha fatto: la squadra partenopea ha trovato il suo secondo successo consecutivo dopo la vittoria in Coppa Italia con l'Inter, superando il Cagliari alla Sardegna Arena e ritrovando i 3 punti.

Nel dopo partita sono arrivate le parole di Gennaro Gattuso, che ha parlato della prestazione del suo Napoli il cui rendimento però appare ancora troppo altalenante per poter parlare di qualificazione in Europa. Senza risparmiare qualche frecciata ai suoi giocatori e in particolare ad Allan.

In questo momento gioca chi sta meglio, quindi le mie scelte riguarda solo chi è in migliore condizioni. Callejon e Mertens in scadenza? A me interessa solo che i giocatori siano professionisti e si allenino bene rispettando il club, nei contratti non ci entro. Quando si scende in campo voglio rispetto per compagni e chi non gioca mai, su Allan niente rancore: da domani sarò il primo a incitarlo ma deve allenarsi in un certo modo. Le proposte che ha avuto sono un problema della società e non mio, altrimenti si rimane fuori. Nella mia carriera ho fatto tanto ma se lo faccio oggi, faccio schifo. Ora sono un allenatore e sono partito dal nulla, dobbiamo fare 40 punti perché non dobbiamo scherzare col fuoco. Dobbiamo prima risollevare il Napoli, poi ognuno vada per la sua strada: se hai fatto tanto per questa squadra, perché buttare via tutto? Mertens ci è mancato tanto, sul suo futuro non dico niente perché sono un dipendente e deve decidere chi ci mette i soldi.