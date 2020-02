Finisce malissimo l'appuntamento romantico, mentre l'Hulkster riceve un avvertimento per la Hall of Fame 2020, nella settimana di WrestleMania 36.

di Marco Ercole - 15/02/2020 08:15 | aggiornato 15/02/2020 08:19

Nuova puntata di SmackDown, penultima prima del prossimo PPV della WWE, Super ShowDown 2020 (senza dimenticare poi NXT TakeOver: Portland di domenica notte). Per l'occasione l'episodio di San Valentino va in scena dalla Rogers Arena di Vancouver, ma anche dall'esterno visto che è in programma proprio per stasera l'appuntamento romantico tra Mandy Rose e Otis.

Annunciata anche la presenza di Hulk Hogan, che parlerà della sua seconda induzione nella Hall of Fame nella prossima settimana di WrestleMania 36, quando sarà celebrato insieme al nWo. E ancora, match titolato tra Bayley e Carmella, mentre The Miz e John Morrison proseguiranno la loro preparazione per il match titolato contro il New Day in Arabia Saudita.

WWE SmackDown, 14 febbraio 2020

Questo e molto altro lo troverete come sempre qui, su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, dove ci saranno WWE News e Highlights della puntata del 14 febbraio 2020 del roster blu.

A moment of Bliss con Carmella

Mentre Carmella tenta di abbattere la scomparsa di "BayMella", Bayley emerge per contestare le osservazioni della sua ex amica.

Carmella vs Bayley (c)

Bayley difende il suo titolo contro l'ex amica Carmella dopo che The Princess of Staten Island ha guadagnato la settimana scorsa un'opportunità per la SmackDown Women’s Championship.

Naomi rovina la celebrazione di Bayley

Mentre Bayley si crogiola nella sua vittoria, Naomi corre per aiutare Carmella a mandare via la campionessa femminile di SmackDown dal ring.

Otis si prepara per l'appuntamento di San Valentino

Dopo che Mandy Rose ha informato Otis che sta arrivando un po' in ritardo per l'appuntamento di San Valentino, Tucker tenta di calmare la tensione del suo compagno di squadra degli Heavy Machinery

Shorty G e Apollo Crews vs Sheamus

Shorty G & Apollo Crews fanno coppia in un Handicap Match dopo le recenti sconfitte contro The Celtic Warrior.

The Fiend interrompe Hulk Hogan

Mentre Hulk Hogan tenta di discutere dell'imminente induzione nella WWE Hall of Fame, Bray Wyatt si intromette con i suoi amici della Firefly Fun House.

Sami Zayn e Cesaro, concerto di protesta contro Elias e Braun Strowman

Sami Zayn e Cesaro decidono di tenere un concerto di protesta molto speciale per mostrare il loro sgomento per le recenti azioni di Elias e del campione intercontinentale Braun Strowman

Dolph Ziggler e Mandy Rose spezzano il cuore di Otis

Mentre Otis cerca di aumentare la sua sicurezza, Dolph Ziggler si avvicina a Mandy Rose e gli ruba l'appuntamento di San Valentino.

The Miz e John Morrison vs Roman Reigns e Daniel Bryan

Roman Reigns collabora con Daniel Bryan in risposta alle provocazioni sui social media di The Miz e John Morrison.