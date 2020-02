WWE NXT TakeOver: Portland, presentazione e pronostici

The Undisputed ERA (c)

Le faide tra le varie superstar del roster hanno raggiunto il loro punto di ebollizione e questo porterà a una resa dei conti nel Moda Center, in Oregon. Nel pre-show, Charly Caruso, Sam Roberts e Mansoor presenteranno in anteprima quello che accadrà durante la serata all'insegna del grande wrestling WWE.

NXT TakeOver: Portland si appresta a dare spettacolo direttamente Rose City, per quella che ha tutti i presupposti per essere un'intensa notte di azione. Uno show sarà possibile vedere in diretta sul WWE Network nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 febbraio (a partire dall'una, mezzanotte e mezza il pre-show) e dove vengono messi in palio tutti i titoli di NXT.

Tommaso Ciampa che proverà a riprendersi Goldie da Adam Cole, Rhea Ripley che dovrà difendere il suo titolo da Bianca Belair, consapevole della possibile intromissione di Charlotte Flair, Jonnhy Gargano contro Finn Balor e molto altro ancora. Il brand nero-oro della WWE è pronto per stupire ancora una volta, con un appuntamento che ha tutte le credenziali per essere da urlo.

