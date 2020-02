Il patron del Napoli ha commentato la novità in campo arbitrale annunciata da Gravina.

Finalmente un punto d'incontro, una misura che piace più o meno a tutti. L'ha annunciata il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “La FIGC si è fatta interprete delle richieste pervenute nelle ultime settimane da numerose Società di Serie A, e ha anticipato informalmente alla FIFA la propria disponibilità a sperimentare l’utilizzo del challenge, nei tempi e nei modi che l’Ifab eventualmente stabilirà”. Musica per le orecchie del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il challenge, ovvero l'utilizzo del Var “a chiamata”, farebbe contento il patron dei partenopei. Che ne ha parlato al Corriere dello Sport:

È una misura doverosa, forse addirittura tardiva. Per me possono bastare due fiches, una per tempo, spendibili dagli allenatori. I quali hanno diritto di chiedere la verifica dei casi più dubbi e anche di recarsi al monitor insieme agli arbitri e pretendere una spiegazione della decisione presa. È un diritto sacrosanto.

È inconcepibile un sistema di assistenza in forma intermittente e facoltativa. Utilizzarlo deve essere un obbligo. Se l'arbitro, per incapacità o per altezzosità, non lo adopera allora si macchia di un delitto sportivo. Il calcio non è solo un gioco, è un'industria che produce risultati economici molto significativi per l'intera filiera dello sport.

