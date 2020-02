Il colombiano, che ha deciso la partita di andata, parte titolare. Emergenza a centrocampo per la squadra giallorossa.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 19:39 | aggiornato 15/02/2020 19:44

Con la lotta Scudetto che in questa stagione sembra ormai definitivamente combattuta da Juventus, Inter e Lazio, l'anticipo serale della 24esima giornata di Serie A fra Atalanta e Roma ha tutta l'aria di uno spareggio per il quarto posto in classifica che vale l'ultimo posto nella prossima Champions League.

Alla partita di Bergamo si presentano due squadre con umori diametralmente opposti: i bergamaschi arrivano con quasi tutta la rosa a disposizione e Gasperini ha l'imbarazzo della scelta per la formazione da mandare in campo contro i giallorossi. In attacco ci sarà il tridente titolare composto da Gomez, Ilicic e Zapata che fu protagonista nella partita di andata segnando il primo dei due gol della Dea nel 2-0 dell'Olimpico.

Dall'altro lato invece la Roma è in completa emergenza per via degli infortuni, in particolare a centrocampo. La squalifica di Cristante e l'infortunio di Diawara costringono Fonseca a schierare Mancini (che torna a Bergamo dopo la cessione estiva) nel ruolo di mediano. In avanti ci sono Mkhitaryan, Kluivert e Perotti dietro Dzeko, c'è Bruno Peres.

Mancini giocherà titolare in Atalanta-Roma, tornando a Bergamo dopo la cessione

Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma

Atalanta (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Zapata, Gomez.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.