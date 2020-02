La Premier League è cara: 700 £ per accompagnare in campo i giocatori

Sedicesima vittoria consecutiva nel campionato inglese per la squadra allenata da Klopp che oggi ha raggiunto un traguardo pazzesco, se si pensa che siamo solamente alla metà di febbraio: i campioni d'Europa in carica sono qualificati alla prossima Champions League.

I Reds non smettono più di vincere e grazie alla squalifica del Manchester City sono già qualificati per l'Europa che conta a metà febbraio.

