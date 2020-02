L'allenatore degli azzurri vuole rivedere lo stesso atteggiamento di San Siro anche contro il Cagliari.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 14:42 | aggiornato 15/02/2020 15:23

Pedalare. È la parola d'ordine di Rino Gattuso, l'imperativo che - specie dopo una vittoria - ripete al suo Napoli. E che vittoria, quella di San Siro. I partenopei sono riusciti a ingabbiare la capolista Inter e mettere un piede in finale di Coppa Italia. Ora, però, non bisogna distrarsi. Gli azzurri faranno visita a un Cagliari ferito, a secco di successi in campionato dal 2 dicembre. Con questo spirito Gattuso ha presentato la partita in conferenza stampa. Prima, però, un punto sugli assenti:

Sono fuori Koulibaly, Milik, Lozano e Allan. Nessun rancore, ma Allan non si è allenato come voglio io e resta a casa. Domani è un altro giorno, si riparte senza risentimenti per mettere nel mirino la partita di Brescia. Se lavorerà come voglio io, tornerà tra i titolari. Altrimenti aspetterà ancora. Maksimovic e Manolas stanno bene, così come Luperto. Sono contento della loro condizione

Poi si passa alle questioni di campo. Che Napoli sarà quello di Cagliari?:

In questo momento per noi è fondamentale l'interpretazione: dobbiamo scendere in campo da gruppo, tutti a disposizione l'uno dell'altro. Questo conta.

Champions o Europa League, Gattuso ha altro in mente:

Noi non dobbiamo trovare stimoli per andare in Europa League o Champions League. Noi dobbiamo fare quanto prima 40 punti. Non voglio sentire parlare di stimoli perchè l'Europa è lontana. La squadra deve crescere mentalmente, stiamo pagando una questione di testa. Non dobbiamo snobbare niente, dobbiamo giocare da squadra. Sempre, come a Milano. Sento parlare di catenaccio ma abbiamo fatto il 46% di possesso palla. Siamo stati compatti e organizzati.

Sul possibile challenge per il Var ha aggiunto:

Credo che il calcio sia cambiato, e quindi penso che gli arbitri debbano parlare a fine partita per spiegare quello che hanno visto e sentito.

Mertens in attacco?

A Milano è stato tanta roba in alcuni momenti, ha tenuto palla e ci ha fatto salire. Sa legare il gioco, ha tecnica, sa muoversi in campo. Può fare il numero 9 ma può fare tutto. Ha una furbizia incredibile e tanta tecnica.

Ecco cosa chiede Gattuso ai suoi giocatori:

Devono avere in testa il Napoli per 24 ore al giorno. Io non devo gestire un solo giocatore, ne ho 24-25 e gli devo la massima coerenza. Bisogna pedalare e anche forte.

Come si affronta il Cagliari?

Fanno un gioco che ci può dare fastidio. Vanno sempre ad accompagnare l'azione con 3-4 giocatori, lavorano sugli attaccanti e se perdono palla ti attaccano con veemenza: è una squadra che palleggia meno del Lecce, ma ha qualità e corre bene. Si tratta di uno stadio difficile, dove la palla non esce mai. Dobbiamo giocare una partita di testa.

Il Napoli è una squadra bipolare:

La squadra non mi dà mai modo di farmi sbroccare, vedo sempre gli allenamenti. E poi rimango sorpreso. Qua non si dorme più. Io la notte non dormo più, mi sveglio e ho gli incubi. È difficile dare una spiegazione al bipolarismo di questa squadra.

