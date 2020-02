Il fischietto 25enne ha tragicamente perso la vita stamattina in un incidente stradale: i suoi colleghi di tutte le categorie lo ricorderanno in questo weekend di calcio.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 16:42 | aggiornato 15/02/2020 16:53

Una terribile disgrazia ha colpito il calcio italiano e il mondo arbitrale in particolare: questa mattina il giovanissimo fischietto Loris Azzaro ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla via per l'aeroporto di Torino.

Lo rende noto con un comunicato ufficiale l'AIA, che piange la perdita del direttore di gara agente della Polizia di Stato originario di Aosta che stava per prendere l'aereo e volare in Basilicata per arbitrare in Eccellenza.

Azzaro aveva solo 25 anni e una passione per l'arbitraggio, questa mattina è stato coinvolto in un tragico incidente mentre andava in aeroporto. Non c'è altro da dire, rimane l'amarezza per una vita spezzata.

Nel comunicato viene spiegato come l'AIA e la CAI offrano le loro condoglianze alla famiglia di Azzaro, oltre che sancire che gli arbitri di tutte le categorie in Italia oggi omaggeranno la memoria di Azzaro indossando il lutto al braccio.