La Lega è stata interpellata e un'indagine è stata aperta, anche perché Jans era già tristemente noto ai media per alcune dichiarazioni fatte sulla schiavitù nella scorsa stagione. Da qui la decisione di lasciare la panchina almeno fino alla chiusura delle indagini da parte della MLS , come chiesto proprio dalla dirigenza di Cincinnati.

