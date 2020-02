Nel Torino Bremer prenderà il posto di Izzo squalificato, Ansaldi dal primo minuto e lotta tra Aina e De Silvestri per una maglia. Dubbio anche tra Baselli e Lukic, in attacco Verdi-Belotti-Berenguer.

Stefano Pioli dovrebbe confermare la squadra che è scesa in campo in coppa : Donnarumma tra i pali, linea difensiva composta dalla coppia centrale Kjaer-Romagnoli, Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Squalificato Conti.

Milan-Torino chiude la 24^ giornata di Serie A . Il posticipo di San Siro è in programma per lunedì 17 febbraio con fischio d'inizio alle ore 20.45 . Rossoneri che arrivano alla sfida di campionato dopo il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus, mentre i granata di Longo sono chiamati a cancellare la brutta sconfitta interna contro la Sampdoria.

