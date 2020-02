La Pulce del Barcellona ha riempito la camera da letto di palloncini a forma di cuore.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 11:13 | aggiornato 15/02/2020 11:20

Non puoi adattarti alla normalità quando ti chiami Lionel Messi. Sei un alieno, devi esagerare per natura. Dominando su un campo di calcio o in camera da letto, con un dolce regalo s'intende. Specialmente a San Valentino.

Perché la Pulga del Barcellona questa volta ha davvero esagerato. La materia prima è banale, ok, ci sta. Palloncini rossi a forma di cuore, un tenero teddy bear e la scritta “TE AMO” a caratteri cubitali messa insieme coi petali di rosa. Niente di troppo fantasioso.

Messi, la sorpresa di San Valentino alla moglie Antonela

Ma è la quantità a fare la differenza. Messi, che non si è mai mostrato troppo espansivo quando si è trattato di mettere in vetrina la propria vita privata, ha rivelato un lato di sé più tenero. Da contrapporre a quello spietato, sul campo, al quale ha abituato il mondo.

Come mostra sua moglie Antonela Roccuzzo su Instagram, il fenomeno argentino l'ha infatti sorpresa tappezzando l'intera camera da letto d'amore per la sua compagna. Mostrando pure una certa dovizia di particolari. Per i due, sposati da luglio 2017, sarà stato un San Valentino esagerato. Come il regalo di Lionel Messi.