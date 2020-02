PSG, allarme Neymar. Tuchel: "È in dubbio per la Champions League"

Il PSG è sceso in campo con un piglio diverso nella ripresa e la doppietta di Kouassi nel giro di 5 minuti riporta il risultato in pareggio, prima della zampata di Icardi su assist di Verratti che dà il vantaggio ai campioni di Francia.

Ma non si tratta solamente di un pirotecnico pareggio con tantissime reti, perché a sorprendere tutti è stato l'andamento della partita con i padroni di casa che nel primo tempo sono andati in vantaggio di 3 gol grazie alle reti segnate da Guirassy, Kakuta e Diabaté prima che Herrera accorciasse le distanze proprio al 45esimo.

Incredibile match in cui i parigini vanno sotto di 3 gol, passano in vantaggio grazie a Icardi ma vengono raggiunti nel recupero.

