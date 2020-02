Il derby basco di Liga fra Eibar e Real Sociedad, inizialmente in programma nel primo pomeriggio di domenica 16 febbraio, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi per problemi ambientali e di sanità.

