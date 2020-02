Il tecnico dei biancocelesti ha detto la sua in merito alla delicata sfida dell'Olimpico contro l'Inter.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 15:13 | aggiornato 15/02/2020 15:29

La Lazio vola e fa paura alle due big della Serie A. Inter e Juventus, appaiate al primo posto a e riscaldate - a una sola lunghezza di distanza - dal fiato sul collo dei biancocelesti. A tutti gli effetti la sfida dell'Olimpico di domani sera, contro i nerazzurri, è uno scontro diretto per lo Scudetto. Al triplice fischio dell'arbitro i biancocelesti potranno uscirne rinvigoriti o dimensionati: al campo l'ardua sentenza. Intanto, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato così in conferenza stampa:

Sentir parlare di Scudetto fa un bell'effetto. Quella di domani sarà una partita da vertice, lo dice la classifica. Affronteremo un avversario forte e determinato. Ci stiamo preparando al meglio, dopo l'allenamento di oggi risolverò tutti i dubbi. Con l'Inter decisiva? No, solo importante. Poi mancheranno altre 14 partite, ma è chiaro che vincere domani ci darebbe qualcosa in più.

La Lazio era partita con l'obiettivo di qualificarsi in Champions League:

Sappiamo bene da dove siamo partiti, da dove arriviamo, abbiamo meritato questa posizione. Giochiamo un ottimo calcio. Non siamo ossessionati da questa posizione di classifica, sappiamo quello che era il nostro obiettivo. Noi e l'Inter outsider? La Juve è avanti su tutto da anni, in questo campionato ha trovato qualcuno che le sta creando problemi.

Inzaghi ha parlato anche delle polemiche arbitrali che hanno coinvolto la Lazio:

Ci stiamo meritando tutto sul campo. La Lazio non ha più parlato di arbitri, siamo usciti quest'anno dall'Europa League per un rigore non dato contro il Celtic, in Coppa Italia a Napoli dove ci sarebbe recriminare per ore. Parliamo del presente, della classifica e della partita di domani. Due anni fa sappiamo come abbiamo perso la Champions. Challenge per il Var? Lascerei tutto com'è, già abbiamo faticato a dirigere questo sistema.

Continua il sogno dei biancocelesti:

Juve, Inter, Roma e Milan, sulla carta e a livello di fatturati, dovrebbero essere davanti a noi. Ma il calcio è diverso, la carta vale poco e i pronostici spesso vengono ribaltati. Vogliamo rimanere in alto più tempo possibile: questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo.

Sarà una partita diversa rispetto a quella dell'andata a San Siro:

Dovremo essere lucidi, ci saranno tanti momenti in cui dovremo fare le scelte giuste. Affrontiamo una squadra organizzata, con un grande allenatore e campionissimi in campo. Sappiamo cosa dobbiamo fare nelle due fasi. Il loro obiettivo è far arrivare la palla ai loro attaccanti, Lukaku e Martinez. Dovremo essere bravi in pressione, per far sì che gliene arrivino il meno possibile.

Al posto di Lulic (out per più di un mese, ndr) giocherà Jony:

Jony sta crescendo, è diverso rispetto a quello di 4 mesi fa. Ha messo dentro tante nozioni, è intelligente si applica, si è inserito bene. Ogni giorno cerca di capire sempre di più il suo ruolo visto che non l'aveva mai fatto in carriera.

Infine, un giudizio su Antonio Conte: