Lazio-Inter, Lotito: "Partita clou, non abbassiamo lo sguardo"

Il patron dei biancocelesti ha commentato il big match di domani ai microfoni di Rai Due.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 16:28 | aggiornato 15/02/2020 16:36

La Lazio vola, e il suo presidente sorride. Un sorriso lungo 23 giornate di Serie A per essere precisi: quelle (più o meno) che la squadra di Inzaghi ha passato in cima alla classifica. E non hanno intenzione di fermarsi ora, i biancocelesti, la vetta non è mai stata così vicina. Juventus e Inter sono distanti una sola lunghezza, valore che - almeno nei confronti dei nerazzurri - la Lazio potrebbe cancellare già a partire dalla sfida di domani sera. All'Olimpico arriva la squadra di Conte e il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, si è detto fiducioso ai microfoni di Rai Due:

L’importante è che la squadra mantenga questo profilo di determinazione, umiltà e spirito di sacrificio Se manterrà questa ferocia agonistica allora potrà dare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Io penso sempre che nella vita i traguardi si debbano raggiungere e non programmare, l’atteggiamento è quello di chi conquista giorno dopo giorno delle posizioni attraverso il merito. Sia per qualità di gioco che per quanto espresso in campo, la squadra fino a oggi ha meritato la posizione in classifica.

Lazio-Inter, le parole di Lotito

L'occasione è ghiotta, e lo stesso Lotito non vede l'ora che arrivi domani sera. Il match contro l'Inter non è come tutti gli altri: