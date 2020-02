Klopp incensa la Juventus: "Ha la miglior rosa che io abbia mai visto"

Il tecnico del Liverpool ha indicato i bianconeri come i favoriti per la Champions.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 13:35 | aggiornato 15/02/2020 13:44

Una “lisciata” di pelo, e poi una sciabolata. No, non morbida. Jurgen Klopp ha parlato della Juventus in un'intervista rilasciata al The Guardian. Parole dolci, in parte, poi di stupore. Un modo per stuzzicare il can che dorme in vista dei prossimi impegni di Champions League.

Prima che iniziasse la stagione, la mia favorita per vincere la Champions League era la Juventus. Ovviamente non guardo abbastanza il calcio italiano, perché non riesco a capire come mai i bianconeri non siano in testa alla classifica con dieci punti di vantaggio. Hanno la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di grande qualità, è pazzesca.

Liverpool, Klopp parla della Juventus

Chissà come avrà preso le sue parole Maurizio Sarri. Già inviso a diversi tifosi bianconeri, considerato da molti in ritardo sulla tabella di marcia della Juventus. Ma rimane tutto aperto. I bianconeri sono in corsa per entrare in finale di Coppa Italia, ancora al primo posto in Serie A - seppur ex aequo con l'Inter - e hanno ottime possibilità di proseguire il proprio cammino in Champions League. Non è un caso che Klopp li indichi come favoriti, anche se non sono l'unica squadra temibile e temuta dal tecnico dei Reds: