Il tecnico dei bianconeri ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Brescia.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 14:23 | aggiornato 15/02/2020 14:34

Una sconfitta subita in rimonta e un pareggio raggiunto in extremis, su rigore, contro il Milan in 10 uomini. Non può bastare questo a Maurizio Sarri e alla Juventus, i bianconeri hanno bisogno di tornare a vincere e hanno bisogno di farlo subito. L'occasione è buona. Mentre Lazio e Inter cercheranno di farsi del male a vicenda, all'Allianz Stadium di Torino fa visita il penultimo Brescia di Diego Lopez. Il tecnico dei bianconeri ha parlato così della sfida in conferenza stampa:

Il Brescia è una squadra che ha sempre provato a giocare nonostante la posizione in classifica. Non è semplicissima da affrontare, soprattutto quando gioca in trasferta. In questo campionato le partite facili non esistono. Nel girone di ritorno, poi, tutte sono sempre sul pezzo rendendo ogni match più complicato di quello che ci si aspetterebbe.

L'Inter è a pari punti, ma Sarri è più agguerrito che spaventato:

Era palese fin dall'inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso, dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. Sarà emozionante giocarci il campionato fino alla fine. Lazio-Inter? Partita importante, ma non decisiva. Il percorso è ancora lungo e noi dobbiamo pensare solo a fare più punti possibile.

Le ultime due prestazioni della Juventus:

In Coppa Italia abbiamo fatto sicuramente dei passi in avanti rispetto al match col Verona. A mio parere momento negativo è finito con la sfida di sabato: non dovrebbe mai succedere, ma purtroppo capita a tutti di perdere. Così è stato a Verona. Tutto viene amplificato perché siamo la Juve, ma i nostri giocatori dovrebbero essere in grado di reggere determinate pressioni.

Per chiudere, Sarri ha parlato dei singoli: