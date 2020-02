Fischio d'inizio domenica 16 febbraio alle ore 15

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 10:55 | aggiornato 15/02/2020 10:59

Juventus-Brescia è in programma per domenica 16 febbraio alle ore 15. La sfida della 24^ giornata di Serie A vede affrontarsi i bianconeri, reduci dal pareggio in Coppa Italia contro il Milan e dal KO di Verona, e la squadra di Diego Lopez, penultima in classifica a 6 distanze di lunghezza dal Lecce virtualmente salvo. Per motivi opposti, a entrambe le formazioni serviranno disperatamente i tre punti.

Rispetto alla partita di Coppa Italia Sarri potrebbe scegliere di schierare il tridente formato da Higuain, Dybala e Cristiano Ronaldo. In difesa confermata la coppia centrale con Bonucci e De Ligt, Alex Sandro a sinistra e Cuadrado a destra. A centrocampo dal primo minuto tornano Bentancur e Rabiot.

Diego Lopez è chiamato a scelte quasi obbligate viste le numerose assenze. Quasi certamente non saranno della partita Cistana, Tonali, Torregrossa e Romulo. In difesa giocherenno Mangravitii e Chacellor al centro, Martella e Saballi esterni. A centrocampo spazio a Dessena, Bisoli e Bjarnason. Zmrhal sarà di supporto alle punte Balotelli e Ayè.

Le probabili formazioni di Juventus-Brescia: le scelte di Sarri e Lopez

Juventus (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Brescia (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Lopez

Juventus-Brescia in tv su SKY e in streaming su SkyGo

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva, domenica 16 febbraio alle ore 15, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. In streaming sarà disponibile su SkyGo. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani e Daniele Adani.