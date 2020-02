CR7 viene lasciato a riposo Sarri che però ritrova il suo capitano dopo l'infortunio al crociato del ginocchio subito in estate.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 20:44 | aggiornato 15/02/2020 20:48

La lista dei convocati di Sarri per la partita fra Juventus e Brescia presenta una doppia sorpresa per i tifosi bianconeri: nell'elenco infatti non c'è Cristiano Ronaldo mentre si rivede il nome di Giorgio Chiellini dopo l'infortunio al crociato del ginocchio.

Il capitano dei campioni d'Italia aveva giocato solamente la prima partita della stagione a Parma (segnando anche il gol decisivo) prima di fermarsi per tutta la stagione. Tornerà in panchina, resta da vedere se avrà anche la possibilità di rivedere il campo.

Turno di riposo per Cristiano Ronaldo che non dovrebbe avere nessun problema fisico ma si fermerà dopo la lunghissima serie di partite consecutive, tutte con un gol all'attivo. In avanti convocato ancora il giovane Olivieri, insieme a lui anche il terzino Wesley, entrambi membri della Juventus U23.