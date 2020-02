Il tecnico dei nerazzurri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro la Lazio.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 13:54 | aggiornato 15/02/2020 14:09

C'è una Coppa Italia da riscattare, uno Scudetto da inseguire. Terminerà all'Olimpico una delle settimane più dure dell'Inter di Conte. Sulla carta e sul campo. Prima il derby col Milan - rimontato di nervi nella ripresa -, poi la dispendiosa sconfitta contro il Napoli in settimana. Uno stop che ha complicato la situazione in vista del ritorno, abbassando un po' il morale della squadra. Ma non c'è tempo da perdere, i nerazzurri sono subito chiamati al riscatto. Quella contro la Lazio, lo dice la classifica, è una sfida Scudetto. Antonio Conte l'ha presentata così in conferenza stampa:

Sarà una partita ad alto indice di difficoltà. Parliamo di una squadra consolidata ai vertici del campionato italiano. La scorsa stagione hanno vinto la Coppa Italia, quest'anno la Supercoppa. Si stanno imponendo a livello di trofei. Hanno sempre puntellato la rosa, trattenendo i giocatori migliori. Inzaghi è da tanti anni alla guida del club ed è inevitabile che la rosa sia cresciuta nel corso delle stagioni. È una partita tra due outsider del campionato italiano.

Sul minutaggio di Eriksen:

Cristian sta lavorando con noi. Sta capendo sempre di più cosa vogliamo da lui, per Eriksen ho fatto una cosa mai fatta in carriera: farlo giocare subito. Ero forzato a metterlo in campo, ora c'è stata la possibilità di lavorare e il minutaggio che gli ho dato in queste ultime partite mi pare sia stata la cosa migliore per lui. Ha sempre inciso nei minuti finali, nelle prossime partite giocherà titolare se lo riterrò opportuno.

Conte ha dato il suo giudizio sul challenge, il Var "a chiamata":

Non mi piace perché io non devo chiamare nessuno. Se c'è una situazione chiara sotto gli occhi di tutti, dovrebbero vederla gli arbitri. Chi devo chiamare? Abbiamo tanti pensieri durante la partita, dobbiamo pure chiamare il Var? La trovo una cosa inutile, ci sono le immagini. A volte non si ha la certezza al 100%, però... Comunque ci sono delle difficoltà oggettive. L'importante è che rimanga sempre la voglia di credere nella buona fede.

Gli impegni della settimana:

Col Milan abbiamo giocato una partita a tutto campo, mente il Napoli ha attuato una strategia molto difensiva ottenendo un buonissimo risultato. Quando trovi gli spazi chiusi è difficile. Abbiamo analizzato lati positivi e negativi di entrambe le partite, e ora ce ne tocca un'altra contro una grande Lazio che sta lavorando da tanto tempo insieme. Stanno costruendo anno dopo anno una squadra sempre più forte, merito di Inzaghi, del presidente e del ds Tare. Se sarà una gara diversa? La Lazio viene da prove di forza evidenti, se la giocheranno con una strategia, come faremo noi. Cercheremo di esaltare i loro difetti e limitare i pregi. Vogliamo vincere come loro.

Il commento in merito alle voci di mercato su Lautaro Martinez:

Nonostante la giovane età, penso abbia la testa sulle spalle per capire che le voci di mercato contano pochissimo.

Vorresti costruire un ciclo come quello della Lazio? Conte risponde così:

Penso che vincere non è semplice, soprattutto in Italia. Negli ultimi anni c'è stata una squadra che ha portato a casa tutto, come il PSG in Francia o il Bayern in Germania. Onore alla Lazio che ha portato a casa comunque dei trofei. È fondamentale non vendere uomini più importanti, oltre che aggiungerne di altri. La programmazione, come la pazienza, è importante.

Infine, una battuta sulle condizioni di Handanovic: