L'allenatore serbo vorrebbe il suo connazionale come rinforzo per la difesa nella prossima stagione: al Bologna c'è Sabatini, il primo a portarlo in Italia nel 2007.

di Luca Guerra - 15/02/2020 12:18 | aggiornato 15/02/2020 12:35

Il suo contratto con la Roma andrà in scadenza a giugno 2021 ma quello di Alexsandar Kolarov sembra già uno dei nomi destinati a diventare protagonisti nella prossima estate di calciomercato. Il terzino sinistro serbo, tornato in Italia nell'estate 2017 per vestire il giallorosso dopo le tre stagioni alla Lazio tra il 2007 e il 2010 e i sette anni al Manchester City, è infatti nel mirino di un altro club di Serie A.

A sondare il futuro di Kolarov c'è il Bologna, ultimo avversario a passare all'Olimpico (2-3) nell'anticipo della 23^ giornata e squadra che sta rendendo oltre le aspettative nella Serie A 2019/2020. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Sinisa Mihajlovic avrebbe suggerito la possibilità di portare in Emilia il suo connazionale, al quale è legato da un rapporto di profonda stima, accentuato anche nel corso dell'esperienza di Miha sulla panchina della nazionale della Serbia dal 2012 al 2013.

Un punto a favore del Bologna nella potenziale trattativa sarebbe rappresentato dalla presenza di Walter Sabatini, l'uomo che portò Kolarov in Italia per la prima volta, nello staff dirigenziale. I problemi fisici di Dijks, ai box ormai da quattro mesi, e la necessità di reperire un titolare su una corsia dove sin qui si stanno adattando Denswil e Krejci ha spinto l'area tecnica del club emiliano a vagliare la possibilità Kolarov.

Calciomercato, Alexsandar Kolarov da avversario a possibile acquisto del Bologna

Calciomercato, Kolarov via da Roma? Può pesare il rapporto con la piazza

Al momento quella che lega il Bologna e Kolarov, precisa la Gazzetta, è una suggestione di calciomercato e in piedi non c'è al momento alcuna trattativa concreta. Di certo, su un possibile addio alla Roma potrebbe incidere il rapporto tra il laterale serbo e la tifoseria giallorossa. Proprio in occasione del ko interno di campionato contro il Bologna le parti sono tornate a beccarsi dopo gli screzi di qualche settimana prima: ai fischi della tribuna Tevere per il risultato negativo, il numero 11 aveva risposto urlando.

Kolarov e Mihajlovic festeggiano insieme un gol ai tempi della Serbia

Il clima non idilliaco tra Kolarov, sin qui 5 reti e 3 assist in 21 partite di campionato, e i tifosi della Roma andrà monitorato di qui alla fine della stagione e potrebbe incidere sulla prosecuzione del rapporto tra il difensore classe 1985 e il club giallorosso. Alla pari del fattore tecnico: Paulo Fonseca gli ha preferito in due occasioni Leonardo Spinazzola e la scelta potrebbe ripetersi nel futuro prossimo. Al momento la possibilità di vedere Kolarov al Bologna nella prossima annata non è affatto da escludere, anche se la conferma alla Roma con futuro da dirigente in giallorosso resta ancora l'ipotesi più fattibile per il 34enne di Zemun.