L'ex giocatore giallorosso brilla ancora trovando la sesta rete in undici partite nel campionato tedesco, una in più di quelle segnate nella Capitale.

15/02/2020 18:50 | aggiornato 15/02/2020 18:55

Il Lipsia continua a essere l'avversario più credibile del Bayern Monaco in questa Bundesliga, come dimostrato dalla vittoria contro il Werder Brema che ha permesso alla squadra della Red Bull di tornare in testa alla classifica anche grazie a un rinato Patrik Schick.

L'attaccante ceco ha infatti trovato la rete del 2-0 mostrandosi sempre più decisivo in Germania: questa è la sua sesta marcatura in undici partite nel campionato tedesco, bottino addirittura superiore a quello accumulato in due stagioni alla Roma.

Schick è passato al Lipsia in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto e le sue ottime prestazioni stanno convincendo la dirigenza del club tedesco a pagare i 29 milioni di euro totali che varrebbero l'acquisto a titolo definitivo. Con il classe '96 che sarebbe ben lieto di continuare a mostrare le doti che aveva fatto intravedere con la maglia della Sampdoria.