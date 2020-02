In quella data Buffon avrà già compiuto 43 anni e probabilmente avrà battuto il record di presenze nel campionato di Serie A detenuto da Maldini (ne manca solamente una), ma il portiere non ne vuole sapere di fermarsi e continuerà ancora a difendere i pali della Juventus.

Secondo Tuttosport è in programma un incontro fra l'ex estremo difensore della Nazionale italiana e il presidente Andrea Agnelli. L'argomento di questo faccia a faccia sarà la possibilità di continuare a giocare in bianconero fino al giugno del 2021.

Gianluigi Buffon non vuole appendere i guanti al chiodo : il portiere della Juventus si è dimostrato ancora ampiamente affidabile in questa prima metà di stagione dopo l'annata al PSG ed è pronto a rinnovare il suo contratto.

Il portiere bianconero probabilmente non chiuderà la sua carriera al termine della stagione: previsto un incontro con Agnelli per decidere di continuare a Torino.

