I Blaugrana potrebbero tornare ad agire sul mercato per sostituire il lungodegente Dembelé.

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 07:47 | aggiornato 15/02/2020 08:23

L'infortunio di Dembelé ha riaperto la fase di trattative in casa Barcellona. Come ormai noto, l'attaccante francese ha riportato la rottura del tendine prossimale del bicipite della gamba destra. Uno stop gravissimo, che l'ha portato sotto i ferri costringendolo, di fatto, a dichiarare già chiusa la propria stagione. E qui viene in soccorso la Liga. Secondo le norme della Federazione spagnola, infatti, quando un calciatore starà fuori per più di sei mesi, il club di appartenenza avrà allora diritto a operare sul mercato - potendo acquistare solo in Spagna - per sostituirlo.

In realtà, il regolamento è più complicato di così. Il Barcellona deve ancora spedire tutta la documentazione per convincere la Federazione a concedergli questa opportunità, ma nel frattempo - non si sa mai - il Barça ha deciso comunque di guardarsi intorno. Visto oltretutto che il tecnico Quique Setién era già costretto a fare a meno di Suarez (tornerà forse a maggio). I nomi al vaglio dei Blaugrana sono tanti e spaziano da Angel Rodriguez del Getafe (il favorito) a William Josè della Real Sociedad, passando per Lucas Perez dell'Alavès, Loren Moròn del Real Betis e... Ante Budimir del Maiorca.

Barcellona, sondaggio per Ante Budimir

Sì, proprio lui. L'attaccante ex Sampdoria e Crotone che in Serie A ha realizzato 6 gol in 33 presenze. Dopo la retrocessione nel 2017/18 con gli squali, Budimir ha passato altri 6 mesi in Calabria prima di essere acquistato dal Maiorca. Squadra che il classe '91 ha aiutato a salire in Liga dalla Segunda Divisiòn (6 gol in 20 partite, ndr), prima di diventare vero e proprio punto di riferimento dei maiorchini in questa stagione.

Capocannoniere del club con 8 reti, Budimir sta cercando di tenere a galla un Maiorca destinato a soffrire fino al termine del campionato per salvarsi. Mestamente terzultimi, i rossoneri potrebbero addirittura rischiare di dover rinunciare al proprio attaccante di spicco a causa dell'interesse del Barcellona. Il trasferimento, neanche a dirlo, avrebbe un che di clamoroso. Ma rientra nelle possibilità di questa pazza finestra extra di calciomercato per i catalani. Messi-Budimir, una coppia da sogno.