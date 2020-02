L'Atalanta continua la sua marcia in campionato battendo la Roma e confermandosi al quarto posto a 6 punti di distanza dalla squadra giallorossa. Il 2-1 in rimonta rifilato ai capitolini è stato firmato da Palomino e Pasalic dopo il vantaggio di Dzeko.

Nel dopo partita sono arrivate anche le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di DAZN. Il tecnico dell'Atalanta ha commentato con soddisfazione la partita vinta contro la Roma nonostante un primo tempo poco convincente.

È una vittoria importante ma mancano ancora 14 partite, chiaramente abbiamo acquisito la convinzione di poter tornare in Champions ma vista la Roma il vantaggio non è definitivo, è una squadra forte. Non avevo tanti attaccanti in panchina quindi dobbiamo trovare soluzioni con i centrocampisti, così riusciamo a variare i ruoli ed è una cosa che ci porta a segnare tantissimi gol. Non è sempre necessario avere il centravanti come Zapata che ci era già mancato per 3 mesi. Oggi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente ma poi abbiamo migliorato la qualità dei passaggi, Zapata era un riferimento per Smalling mentre con Gomez c'è stato più spazio. Il Valencia? L'ho visto ieri sera contro l'Atletico, è una bella gatta da pelare...