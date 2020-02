L'allenatore dei giallorossi parla dopo la sconfitta in casa dei bergamaschi: "Oggi non ho nulla da rimproverare ai miei, mancano 14 partite.".

di Redazione Fox Sports - 15/02/2020 23:05 | aggiornato 15/02/2020 23:11

Il 2020 sembra essere davvero stregato per la Roma, che in casa dell'Atalanta ha perso la terza partita consecutiva, la sesta dall'inizio dell'anno con i bergamaschi che si allontanano ancora confermandosi al quarto posto.

Una delusione innegabile per Paulo Fonseca: l'allenatore della Roma si è presentato ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale per commentare il nuovo passo falso della squadra giallorossa in campionato.