In un'intervista concessa a RMC Sport, il difensore del Chelsea Kurt Zouma ha raccontato un aneddoto risalente a qualche anno fa con protagonista José Mourinho:

Non ricordo che partita fosse, ma perdemmo 3-1 fuori casa. Il giorno seguente Mourinho mi chiamò e mi disse di andare nel suo ufficio. Mi chiese se stessi bene. Gli risposi di sì, ma lui me lo chiese di nuovo. Risposi nuovamente sì e lui mi disse: "Chiedo perché questo fine settimana sei stato spazzatura". Fu fin troppo diretto, rimasi scioccato ma mi venne anche la voglia di dimostrargli che potevo reagire. Mou ama la vittoria e usa tutti gli strumenti possibili per raggiungerla. Sono arrivato al Chelsea che avevo 19 anni e lui mi ha dato la possibilità di giocare. Non so cosa dicano gli altri, tutti abbiamo opinioni diverse, ma non sono d’accordo con chi dice che non dà opportunità ai giovani