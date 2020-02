L'ex centrocampista di Lazio e Inter, nonché attuale allenatore della Stella Rossa, ha rilasciato una bellissima intervista a Sky Sport in cui tra i tanti argomenti ha parlato anche della sfida di domenica sera tra biancocelesti e nerazzurri:

Non mi sorprende che Lazio-Inter valga per lo Scudetto. Lasciamo perdere la Juve, che negli ultimi anni ha dominato. Ma Lazio e Inter hanno due allenatori che lavorano e si vede la loro mano. Inzaghi e Conte sono incredibili, un esempio per tutti. Fanno vedere come si lascia un’impronta. Sono molto contento per Simone, da giovani eravamo compagni di squadra e devo dire che è stato una grande sorpresa. Se la Lazio riesce a rimanere fresca fino alla fine, lotterà per lo Scudetto insieme all’Inter. L’Inter con Conte si è trasformata, lui ha portato tanti punti in più alla squadra. Non molla di un centimetro, è uno che va avanti con le sue idee: o le accetti, o vai fuori. È uno di quegli allenatori che pensano a lavorare 24 ore al giorno. Chapeau per tutti e due