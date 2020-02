Gattuso rischia di dover fare a meno del messicano che è alle prese con una contrattura all'adduttore. Si allenano a parte Koulibaly e Milik.

di Redazione Fox Sports - 14/02/2020 17:23 | aggiornato 14/02/2020 17:28

Con ogni probabilità Hirving Lozano non sarà a disposizione di Gennaro Gattuso per la trasferta che il Napoli s'appresta ad affrontare in casa del Cagliari. Il messicano è infatti alle prese con una contrattura muscolare all'adduttore destro e ad oggi la sua presenza in terra sarda è a serissimo rischio.

Non sono al meglio inoltre Kalidou Koulibaly e Arek Milik, che si sono allenati a parte in palestra ma che dovrebbero comunque rientrare nell'elenco dei convocati. Gattuso dovrebbe lasciarli in panchina per fare spazio a Maksimovic e Mertens, che verrà schierato come falso 9 in attacco.

Ci sarà invece Lorenzo Insigne, reduce da una forte contusione al ginocchio. Il capitano degli azzuri ha smaltito in problema ed è pronto per guidare i suoi su un campo ostico come quello del Cagliari.