Milan, Maldini: "Da questa partita ne usciamo più forti"

Al termine della semifinale d'andata di Coppa Italia pareggiata 1-1 a San Siro contro la Juventus, ha parlato così a Rai Sport il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini:

Per quanto riguarda il rigore, ci sono regole ancora da interpretare. Ma non mi soffermerei troppo su queste cose e neanche sugli squalificati (al ritorno non ci saranno Ibra, Theo Hernandez e Castillejo, ndr). Voglio fare i complimenti alla squadra e a Stefano Pioli, abbiamo fatto una grandissima partita e siamo soddisfatti di quello che si è visto. Abbiamo creato tanto contro una squadra di qualità importante come la Juventus. Al di là degli episodi, stasera usciamo molto più forti. Dobbiamo ancora migliorare, non siamo arrivati al nostro massimo livello. Creiamo tanto ma segniamo poco, dobbiamo essere più cinici. C’è il rammarico per non aver vinto, ma il calcio è questo