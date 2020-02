Manchester City squalificato 2 anni dalla Champions League

Club multato anche di 30 milioni di euro per aver aggirato il fair play finanziario.

Il Manchester City è stato squalificato dalla Champions League per le prossime due stagioni dall'Uefa e multato di 30 milioni di euro. La motivazione di questa pesantissima sanzione è una conseguenza della scoperta da parte del massimo organo di governo del calcio europeo di essere stato ingannato dal club, colpevole di aver infranto le regole del fair play finanziario.

Il City è stato dichiarato colpevole dall'Ente di controllo finanziario dei Club (CFCB) della Uefa di aver gonfiato erroneamente le proprie entrate di sponsorizzazione. La colpevolezza fa seguito a un'indagine scatenata dalla pubblicazione di e-mail e documenti "trapelati" dalla rivista tedesca Der Spiegel nel novembre 2018.

Il FFP, introdotto nel 2011 con l'obiettivo di incoraggiare le squadre di calcio di tutta Europa a non spendere troppo per i salari dei giocatori, limita la quantità di denaro che i proprietari dei club possono versare per coprire le perdite. Le sponsorizzazioni aumentano le entrate e quelle del City erano pesantemente gonfiate da importi del proprietario, lo sceicco Mansour, attraverso l'accordo con Etihad.

Il Manchester City ha negato con veemenza qualsiasi illecito in tutto e ha denunciato der Spiegel spiegando che i materiali "trapelati o rubati" erano stati estratti dal contesto. Al momento, però, la giustizia sportiva ha optato per una squalifica di due anni falla Champions League.

