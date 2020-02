All'Olimpico la grande sfida Scudetto

di Redazione Fox Sports - 14/02/2020 15:13 | aggiornato 14/02/2020 15:20

Lazio-Inter è la sfida Scudetto della 24^ giornata di Serie A. Il calcio d'inizio della partita, visibile in TV e in streaming su Sky e SkyGo, è fissato per domenica 16 febbraio alle ore 20.45.

I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di Parma e hanno la grande occasione di scavalcare la diretta concorrente. Inzaghi schiererà Strakosha in porta, in difesa torna Radu, con Acerbi al centro e lotta tra Luiz Felipe e Patric per l'ultima maglia disponibile. A centrocampo assente Lulic, toccherà a Jony, poi Lazzari e Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Ballottaggio Correa e Caicedo per un posto accanto a Immobile.

L'Inter di Antonio Conte ancora con Padelli in porta, difesa con Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Barella e Brozovic, sulle fasce Young e Candreva. Eriksen potrebbe scendere in campo dal 1′ alle spalle di Lukaku e Lautaro.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter: le scelte di Inzaghi e Conte

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Lazio-Inter in diretta e in esclusiva su Sky e SkyGo: tutti i dettagli

Il match sarà visibile su Sky ai canali 201 (Sky Sport Uno, per gli abbonati Sport) e 202 (Sky Sport Serie A, per gli abbonati Calcio). La sfida dell’Olimpico sarà visibile anche su l’app di Sky Go per gli abbonati.