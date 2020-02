Juventus, Buffon scherza su Sarri e sul figlio di Maldini

No, è solo per cercare di arrivare a marzo, penso di essermi meritato di arrivare a marzo. La maglia? Questa è di Maldini, del figlio di Paolo. L’ho chiesta e mi ha fatto molto piacere riceverla, perchè nella mia collezione oltre a quella di Chiesa e figlio, Thuram e figlio, Weah e figlio, adesso ho anche Maldini e figlio e quindi aspetto i nipoti. Quando ci saranno i nipoti a giocare io sarò ancora qui a San Siro in mezzo al campo.

C'è lo zampino di tutti, di chi vuole bene alla Juve e di chi crede in determinati progetti e realmente si vuole spendere per un qualcosa che chiaramente è diverso rispetto al passato, però secondo me è l'unica strada che ci può portare a un risultato straordinario. Questa è la strada da seguire. Noi siamo pagati anche per questo e ci sono dei ruoli molto chiari. La strada la indica l'allenatore, sempre e comunque. Chiaro che il fatto che il mister abbia chiesto una mano, è una dimostrazione ulteriore della sua trasparenza, e quando le persone sono così vanno aiutate dando ancora più di quello che si può.

Se siamo con Sarri? No, siamo contro totalmente al mister (ride, ndr). Dai, la verità è solo una. Il mister sta cercando di insegnarci qualcosa di bello e straordinario che potrebbe elevare all'ennesima potenza le nostre possibilità. Il percorso non è facile, ma noi dobbiamo dare totale disponibilità.

