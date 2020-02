Il centrocampista nerazzurro si è procurato un'infrazione allo scafoide del piede sinistro e non sarà quindi a disposizione nel match contro i biancocelesti.

di Redazione Fox Sports - 14/02/2020 15:45 | aggiornato 14/02/2020 16:03

Una brutta notizia per Antonio Conte a due giorni da Inter-Lazio, big match della 24esima giornata di Serie A. Stefano Sensi è costretto a fermarsi 2/3 settimane per un altro infortunio. Uscito acciaccato dalla semifinale d'andata di Coppa Italia persa 1-0 contro il Napoli a San Siro, il centrocampista nerazzurro "si è sottoposto oggi a esami strumentali - recita il comunicato ufficiale dell'Inter - al piede sinistro, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima". Conte, nel centrocampo del suo 3-5-2, dovrebbe schierare Candreva, Barella, Brozovic, Vecino e Young. In porta spazio a Padelli, in difesa Skriniar, de Vrij e Bastoni. In attacco gli intoccabili Lautaro Martinez e Lukaku.