Il recupero del portiere sloveno procede per il meglio, il rientro è previsto per la sfida contro la Sampdoria del 23 febbraio o il 27 in occasione del ritorno dei sedicesimi di Europa League contro il Lugodorets. Di sicuro ci sarà il 1° marzo all'Allianz Stadium per il big match contro la Juventus.

Emiliano Viviano non sarà tesserato dall'Inter. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha infatti ricevuto garanzie da Samir Handanovic, attualmente ai box per un'infrazione al quinto dito della mano sinistra.

