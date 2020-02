Le parole del pilota inglese in occasione della presentazione a Silverstone della W11.

di Redazione Fox Sports - 14/02/2020 13:35 | aggiornato 14/02/2020 13:43

A margine della presentazione a Silverstone della nuova Mercedes W11, ha parlato così il campione del mondo in carica Lewis Hamilton:

Il mio principale sfidante sarà il mio compagno di box, Valtteri Bottas. Credo che il gruppo di rivali sarà lo stesso dell'anno scorso, per il resto sarà la pista a parlare, sicuramente ci sarà da divertirsi. La mia pausa invernale è andata molto bene, mi sono allenato sodo, mi sento pronto per iniziare. Questo team è una parte fondamentale della mia crescita, del mio percorso, è come se fosse la mia famiglia, e lo sarà per il resto della mia vita

Love is in the air 🥰 Introducing the #W11!! pic.twitter.com/E4UaT84DRl — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 14, 2020

Il britannico ha proseguito così:

Cerco di non focalizzarmi su un obiettivo troppo distante nel tempo, cerco di godermi il momento. I ragazzi del team stanno lavorando tanto, tutti insieme. È incredibile pensare a quanto si siano impegnati, mese dopo mese, per costruire la macchina che vediamo qui. È sorprendente vedere ogni volta tutto il lavoro che c’è attorno ai piloti, è veramente un privilegio poter far parte di una squadra così. Sono molto concentrato, ma allo stesso tempo sono entusiasta per questa stagione che sta per iniziare