Tanti aneddoti e curiosità nella prima intervista rilasciata da Daniele De Rossi dal giorno del suo addio al calcio. L'ex capitano della Roma ha parlato a GQ, in un botta e risposta con il giornalista Paolo Condò.

Da questo confronto sono uscite fuori tante curiosità sulla carriera e sulla vita di Daniele De Rossi. Un aspetto molto curioso e particolare è quello emerso al momento del racconto del suo approccio con il Boca Juniors, la sua prima esperienza di questo tipo dopo un'intera carriera trascorsa alla Roma:

Il primo allenamento resterà indimenticabile. Pronti, via e un ragazzino entra in tackle durissimo, finisco gambe all'aria. Sono stupefatto, negli ultimi anni i Primavera della Roma mi si fermavano a un metro, ero trattato come un oggetto fragile. "Ma vi allenate sempre così?", chiedo, con il sorriso sulle labbra. Mi rispondono di sì, un po' titubanti. Li rassicuro: "È meraviglioso". E da lì è iniziata una partitella di grandi numeri e belle botte. Il mio calcio. Non c'è stato un giorno in cui non mi sia sentito felice, al Boca.