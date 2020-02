L'ex allenatore della Juventus Fabio Capello, ospite della quarta edizione del Bilbao International Football Summit, ha svelato un retroscena di calciomercato risalente al Trofeo Gamper andato in scena nel 2005 contro i blaugrana:

Dopo 20 minuti avvicinai Rijkaard (allenava il Barça, ndr), che è stato un mio giocatore al Milan, e gli chiesi Messi alla Juventus per un anno. Un giocatore di 18 anni capace di giocare con una qualità e una personalità fuori dal comune davanti a 90mila spettatori non lo avevo mai visto. Allora andai dalla mia panchina alla sua, ma lui mi disse di no perché avevano tre stranieri e non potevano firmare

In Italia cercano tutti di giocare come Guardiola, ma lui è dieci anni avanti. È cambiato tutto, non c'è più il tiki-taka. Il Manchester City gioca in verticale, il pallone lo tiene quando serve. Cerca sempre di entrare nell'area avversaria. In Italia cercano di giocare come Guardiola faceva dieci anni fa, sto facendo una battaglia. Ma non lo capiscono, c'è poco da fare