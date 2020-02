Calciomercato, Raiola su Pogba, Ibrahimovic e Donnarumma

Mino Raiola torna a parlare e come sempre lo fa senza mezze misure o frasi di circostanza. Il procuratore ha analizzato il futuro di tre suoi assistiti, a partire da Zlatan Ibrahimovic, arrivato al Milan nell'ultima sessione di calciomercato:

È possibile che Ibrahimovic rinnovi con il Milan? C'è un mezzo progetto, pero penso che alla fine della stagione deciderà. Adesso è in prova, vediamo… Io consiglio di andare avanti se si diverte e fermarsi se non si diverte più. Per ora si sta divertendo, si vede dallo spirito, ha dato un altro tipo di mentalità ai compagni. È felice.

Poi si passa a Gianluigi Donnarumma e alla possibilità di rinnovare di nuovo con il Milan:

Non ne abbiamo mai parlato, sto ancora aspettando le scuse dei tifosi milanisti. Pentito del rinnovo di due anni fa? No, in quel momento non era la scelta giusta. Era la scelta del cuore. Nella vita si impara guardando indietro e si vive guardando avanti. Il mio lavoro è semplice, guardo al bene dei miei giocatori. Se stai con un club che può fare certe cose allora rimani, se pensi che non possa farlo allora non rimani. Non abbiamo ancora capito su questo. Però di Donnarumma non voglio parlare, quando dico qualcosa esce un polverone. Lui ha un contratto di due anni, c'è tutto il tempo per valutare.