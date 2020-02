Fischio d'inizio domenica 16 febbraio alle ore 18.00

di Redazione Fox Sports - 14/02/2020 15:41 | aggiornato 14/02/2020 15:45

Cagliari-Napoli è la sfida di domenica 16 febbraio alle ore 18 valevole per al 24^ giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Il Cagliari di Maran, reduce dalla sconfitta esterna contro il Genoa, ha 2 punti di vantaggio sugli ospiti, usciti sconfitti al San Paolo contro il Lecce, ma che arrivano da una buona vittoria contro l'Inter in Coppa Italia.

Maran dovrà fare a meno di Nainggolan, squalificato, in difesa al centro dovrebbero scendere in campo Pisacane e Klavan, sulle fasce Mattiello e Pellegrini sulle fasce mentre la coppia di centrali più accreditata è quella formata da Pisacane e Klavan. In dubbio Walukiewicz dal 1′. A centrocampo assente anche di Rog, in campo Cigarini. Pereiro in vantaggio su Birsa alle spalle di Simeone.

Gattuso sta valutando le condizioni di Meret, che al momento sembra in vantaggio su Ospina. In difesa confermata la coppia Manolas-Maksimovic, probabile staffetta tra Hysaj e Mario Rui. Dubbi anche a centrocampo, con Allan e Fabian che sembrano preferiti a Lobotka e Zielinski. Confermato Demme, potrebbe recuperare Insigne, da affiancere a Callejon e Mertens.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli: le scelte di Maran e Gattuso

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Mattiello Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita, Joao Pedro, Pereiro, Simeone. All. Maran

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne

Cagliari-Napoli in diretta in tv su Sky e in streaming su SkyGo

La sfida della Sardegna Arena sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport a partire dalle ore 18 di domenica 16 febbraio, ed in pay-per-view su Now TV. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet per tutti gli abbonati.