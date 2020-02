Buffon in zona mista dopo Milan-Juve: "Ca**o sei di Whuan?!?"

Battuta infelice del portiere bianconero a un tifoso di origini asiatiche che gli chiedeva un autografo.

14/02/2020

In queste ore Gianluigi Buffon sta finendo nel mirino della critica per una battuta infelice fatta al termine di Milan-Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia (il ritorno il 4 marzo all'Allianz Stadium) terminata 1-1 a San Siro in virtù dei gol segnati da Rebic e Cristiano Ronaldo. Mentre era in zona mista per rilasciare le ultime interviste, il portierone bianconero si è intrattenuto con alcuni tifosi per scattare qualche selfie e firmare autografi. A uno dei sostenitori presenti, di origini asiatiche, mentre firmava un giornale ha detto scherzando: "Devi stare attento al corona (coronavirus, ndr), ti guardo eh. Ca**o sei di Wuhan (la città da cui si è diffuso il coronavirus, ndr), eh?". Parole che hanno fatto ridere i presenti ma che non avranno fatto sicuramente piacere a chi sta vivendo un autentico dramma.